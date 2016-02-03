O Ses Türkiye'nin Şampiyonu Emre Sertkaya

RADİKAL - O Ses Türkiye'de final gecesinde heyecan doruktaydı. O Ses Türkiye şampiyonluğu için Hadise'nin takımından Aziz Kiraz, Gökhan ve Hakan'ın takımından Emre Sertkaya yapılan elemeler sonucunda ikili finale kaldı. Son elemeden sonra O Ses Türkiye finalini kazanan isim Emre Sertkaya oldu.
Uzun O Ses Türkiye maratonunda başarılı performanslarıyla beğeni toplayan Emre Sertkaya, SMS ve TV8 Yan Ekran uygulamasından gelen oylar sonucunda şampiyon oldu.
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EMRE SERTKAYA KİMDİR?
Sıradışı yorumu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Emre Sertkaya, Gökhan ve Hakan'ın takımında yer alıyordu. Yarı finalde elenen Busegül'ün sevgilisi olan Emre, O Ses Türkiye birinciliğinin en güçlü adaylarındandı.