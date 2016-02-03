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O Ses Türkiye'nin Şampiyonu Emre Sertkaya

O Ses Türkiye'nin Şampiyonu Emre Sertkaya
O Ses Türkiye'nin Şampiyonu Emre Sertkaya
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O Ses Türkiye şampiyonu belli oldu. O Ses Türkiye'de Emre Sertkaya, Türkan Kürşad, Tankurt Manas ve Aziz Kiraz finale kalan isimler olmuştu. Emre Sertkaya ve Aziz Kiraz yapılan elemeler sonucunda ikili finale kaldı. Yapılan son eleme sonuncunda Emre Sertkaya O Ses Türkiye şampiyonu oldu.

RADİKAL - O Ses Türkiye'de final gecesinde heyecan doruktaydı. O Ses Türkiye şampiyonluğu için Hadise'nin takımından Aziz Kiraz, Gökhan ve Hakan'ın takımından Emre Sertkaya yapılan elemeler sonucunda ikili finale kaldı. Son elemeden sonra O Ses Türkiye finalini kazanan isim Emre Sertkaya oldu.  

Uzun O Ses Türkiye maratonunda başarılı performanslarıyla beğeni toplayan Emre Sertkaya, SMS ve TV8 Yan Ekran uygulamasından gelen oylar sonucunda şampiyon oldu. 

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EMRE SERTKAYA KİMDİR?
 
Sıradışı yorumu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Emre Sertkaya, Gökhan ve Hakan'ın takımında yer alıyordu. Yarı finalde elenen Busegül'ün sevgilisi olan Emre, O Ses Türkiye birinciliğinin en güçlü adaylarındandı.

 


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