Ölen oğlunun kalbini göz yaşları içinde dinledi.

3 yıl önce oğluna bakması için tuttuğu bebek bakıcısı eve erkek arkadaşını çağırmış ve o da çocuğun ölümüne neden olmuştu. 2013’te yaşamını yitiren Lukas isimli bebeğin kalbi, nakil bekleyen Jordan isimli bir kıza nakledilmişti. 18 aylıkken Lukas'ın kalbiyle hayata dönen Jordan, kalbinin sahibi olan Heather Clark ile buluştu.

"BİZ ARTIK BİR AİLEYİZ"

Jordan ve annesi Esther Gonzalez'e teşekkür eden genç kadına Jordan'ın annesi şunları söyledi "Bu hissettiklerimi anlatmak çok zor. Kendi yasını tutarken başka bir aileyi düşünmüş olması... Biz artık bir aileyiz, arkadaşız, ailelerimizi birleştirdik" dedi.

Bir steteskop yardımıyla Jordan’ın göğsünü dinleyen Clark, oğlunun kalbinin sesini duyunca inanamadığını belirterek, “Bu Lukas’ın kalp atışı. Sana çok teşekkür ederim Jordan. Bundan sonra daha sık görüşeceğiz” dedi. (HÜRRİYET)