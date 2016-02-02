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Özge Ulusoy'dan evlilik açıklaması

Özge Ulusoy'dan evlilik açıklaması
Özge Ulusoy'dan evlilik açıklaması
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Evlilik Dünyası Evlilik Hazırlıkları Fuarı, 14'üncü kez gerçekleşti.

Patika Fuarcılık’ın organize ettiği fuar, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda yapıldı. Fuarda Seren Moda’nın tasarladığı 20 kg ağırlığındaki gelinliği ile podyumda dikkat çeken Özge Ulusoy, sevgilisi Hacı Sabancı ile evlilik hazırlığı yaptığı iddialarına da yanıt verdi:

“Güzel bir birlikteliğimiz var, her şey yolunda ve güzel gidiyor. Onun da bir zamanı var ve o zamanı bekliyoruz. Bu zaman sürecinde de öyle bir evlilik teklifi beklemiyorum.Yüzük alındı gibi haberler çıktı, öyle bir şey de yok, yüzük falan alınmadı. Bu ikimizin ortak kararı ve şu an için evlenmeyi düşünmüyoruz.”  

Özge Ulusoy’un podyumda tanıttığı, 3 boyutlu ve ipek kumaştan yapılan gelinliğin fiyatının 20 bin dolar civarında olduğu öğrenildi.

İlk kez giyiyorum

Fuarda Ebru Polat da gelinlik giydi. Kemeşi Modaevi’nin tasarladığı, üzeri pırlantalarla kaplı gelinliğiyle hayranlarının karşısına çıkan şarkıcı, “Hayatımda denemek için bile olsa gelinlik giymemiştim. Kuliste heyecandan bayılacaktım” dedi. (HÜRRİYET)


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