RTÜK'ten Kanal D'ye ceza üstüne ceza

RADİKAL - Beyaz Show'a bağlanan Ayşe öğretmen canlı yayında 'çocuklar ölmesin' diyerek Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Savcılık, Ayşe öğretmen ve programın sunucusu Beyazıt Öztürk hakkında'terör propagandası' yaptıkları gerekçesiyle soruşturma başlatmış, Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Kanal D'ye 'terör propagandası' gerekçesiyle 900 bin lira ceza kesmişti.

RTÜK, rekor cezanın ardından Kanal D'ye peş peşe yeni cezalar kesmeye devam etti. Miliyet Gazetesi'nden Önder Yılmaz'ın haberine göre, RTÜK uzmanlarının hazırladığı raporda, “Aşk ve Günah” dizisi için “Dizide aynı çatı altında yaşanan yasak ilişki aktarılırken bu ilişkiyi yaşayan karakterlerden birinin başka bir erkekle olan ilişkisine de yer verilmektedir” tespitine yer verildi.

“Bizim Lezzetlerimiz” adlı programda Ülker’in “Bizim Yağ” markası margarinine yönlendirme yapıldığı “Poyraz ve Karayel” dizisinde ise Jeep markasının reklamı yapıldığına dikkat çekildi.

RTÜK Kanal D’ye, “Güllerin Savaşı” adlı dizi nedeniyle de ceza kesti. Uzmanların raporunda Güllerin Savaşı adlı dizide, “yediği kalın sıçanlar”, “Cücü Bey”, “Anandan doğmaya utanmıyorsun da Vega’ya mı girmeye utanıyorsun” gibi ifadeler nedeniyle müstehcen, argo ve kaba sözlerin kullanıldığı vurgusu yapıldı.

RTÜK bu dört yayın için Kanal D'ye 1 milyon TL'nin üzerinde ceza kesti.