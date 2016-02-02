Seçkin Piriler ile Kaan Tangöze anlaşmalı olarak boşanıyor

Kaan Tangöze ile Seçkin Piriler, “Kıvılcım Ural” krizini aşamadı. 2010 yılında nikah masasına oturan ve bu evlilikten iki çocuk sahibi olan çift, boşanma kararı aldı. Tangöze ile Piriler, anlaşmalı olarak yollarını ayıracak. Ünlü rock’çının bu hafta içinde davayı açması bekleniyor. İkilinin hazırladığı boşanma protokolüne göre, çocukları Hakan ve Volkan’ın velayetleri annede kalacak. Ayrıca Piriler’in evlilikleri boyunca oturdukları Ulus’taki evi de istediği ve bu konuda eşiyle anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Öte yandan Duman grubunun solisti Kaan Tangöze’nin, ayrılığa sebep olarak gösterilen Kıvılcım Ural’la beraberliğini sürdürdüğü, hatta ikilinin birlikte yaşamaya başladığı iddia ediliyor. Zelal ÖZALP/HÜRRİYET