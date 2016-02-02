Serkan Kaya: Mithat Can Özer, ayağını ağzıma kadar soksa da...

Özcan Deniz’in yapım ortağı olduğu filmi ‘Her Şey Aşktan’ın oyuncuları Hande Doğandemir, Şükrü Özyıldız ve Mithat Can Özer geçen hafta sonu ‘Beyaz Show’a konuk olmuştu. Deniz, programın ardından diğer konuk Serkan Kaya’ya çok fazla şarkı söyletildiği ve oyunculara konuşma fırsatı verilmediği gerekçesiyle art arda sitemkâr tweet’ler atmıştı.

‘HİÇ YAKIŞIK ALMADI’

Deniz'in bu tavrı aynı programa katılan arabeskçi Serkan Kaya’yı çileden çıkardı. Asıl kendisine karşı saygısızlık yapıldığını belirten Kaya, “Sağ tarafımdaki, kıymetlimizin (Sezen Aksu) oğlu (Mithatcan) ayağını ağzıma kadar soksa da görmezden geldim. Diğerleri arabesk şarkıcısı görmemiş gibi davrandı. Birbirlerine bakıp alaycı bir tavır sergilediler” dedi.

Serkan Kaya, Özcan Deniz için “Ona çok kırgınım. Konukların konuşmasına ben engel olmuşum gibi tweet’leri retweet etmesi yakışık almadı” diye konuştu.

ÖZCAN DENİZ, SİTEM TWEET'İ ATMIŞTI

Özcan Deniz, Twitter’dan “Beyaz Show’a teşekkür ediyoruz. Yolladığımız filmin başını izlediği için! Filmimizin yönetmenini bildiği, oyuncularımıza konuşma fırsatı verdiği için! Emeğe saygılı davrandığı için!” yazarak Beyaz’a tepki göstermişti. (HABERTÜRK)