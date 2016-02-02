Yerel Haberler

Tolga Çevik ekranlara geri dönüyor

Tolga Çevik ekranlara geri dönüyor
Tolga Çevik ekranlara geri dönüyor
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Komedi Dükkanı ile büyük bir başarı elde eden Tolga Çevik uzun bir aradan sonra ekranlara geri dönüyor.

Tolga Çevik'in yeni projesini müjdesini Mesur Yar, Posta gazetesinde okuyucularla paylaştı. Çevik uzun bir aradan sonra Star TV'de komedi severlere “Müdür Ne’aptın” ile merhaba diyecek. Programda komutlar veren bir dış sesin olup olmayacağı ise oldukça merak konusu. Mesut Yar'ın yazısı şöyle:

"Komedi Dükkanı programıyla hayatımıza giren, iki kişilik yolculuğunu solo kariyeriyle sürdüren Tolga Çevik izleyene yeniden merhaba diyor... “Müdür Ne’aptın” isimli sahne performansıyla hem sahnede hem de Star TV ekranlarında olacak. Haberi büyük bir iştahla duyuran Suzan Kardeş mesele için “Uzun zamandır bekliyorduk, oldu” dedi... Tolga Çevik’in işleri hâlâ TV2 ekranında dönüyor. Komedi Dükkanı’ndaki performansı unutulur gibi değil. Ama bir şeyin altını netlikle çizmekte fayda var... Devir kolektif güldürü devri. Tolga tek başına hepsiyle baş edebilirse bu yarıştan “unutulmaz bir skorer” olarak çıkar. Tersi olursa, vay anam..."


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