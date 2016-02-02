Yayına 'balık' engeli

RADİKAL - Galler’de bir fırtına esnasında çekim yapan YouTube kanalı sunucusu Aimee isimli kadının başına gelen talihsiz olay sosyal mecralarda defalarca kez izlendi. Sesini duyurmak için kameraya doğru yüksek sesle yayın yapmaya çalıştığı sırada denizden gelen dalganın içinde gelen balık, sunucunun suratına sert bir şekilde çarptı. Balığın çarpması ile dengesini yitiren sunucu yayını kesmek zorunda kaldı.

Videonun YouTube’a yüklenmesinden kısa bir süre sonra pek çok kez paylaşılması ise akıllara tüm bu olayın bir kurmacadan ibaret olup olmadığı sorusunu getirdi. Vlogger Aimee yaptığı açıklamada bu konu ile ilgili bir bilgi paylaşmazken, gelen tepkilerden memnun olduğunu dile getirdi. Söz konusu videonun bugüne kadar kanallarında paylaştıkları tüm videolardan daha fazla izlendiğini söyleyen Aimee, fırtınanın sosyal medyanın gündeminde olduğu bir zamanda paylaşmış olmalarıyla bu büyük ilginin alakalı olduğunu belirtti.