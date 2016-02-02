Yerel Haberler

Yayına 'balık' engeli

Yayına 'balık' engeli
Yayına 'balık' engeli
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YouTube'da hava durumları ile videolar çekip yayınlayan bir vlogger oldukça talihsiz bir olay yaşadı. Fırtına esnasında çekim yapan sunucunun suratına denizden gelen dalganın içindeki balık çarpınca, o anların görüntüleri sosyal medyada defalarca paylaşıldı.

RADİKAL - Galler’de bir fırtına esnasında çekim yapan YouTube kanalı sunucusu Aimee isimli kadının başına gelen talihsiz olay sosyal mecralarda defalarca kez izlendi. Sesini duyurmak için kameraya doğru yüksek sesle yayın yapmaya çalıştığı sırada denizden gelen dalganın içinde gelen balık, sunucunun suratına sert bir şekilde çarptı. Balığın çarpması ile dengesini yitiren sunucu yayını kesmek zorunda kaldı.

Videonun YouTube’a yüklenmesinden kısa bir süre sonra pek çok kez paylaşılması ise akıllara tüm bu olayın bir kurmacadan ibaret olup olmadığı sorusunu getirdi. Vlogger Aimee yaptığı açıklamada bu konu ile ilgili bir bilgi paylaşmazken, gelen tepkilerden memnun olduğunu dile getirdi. Söz konusu videonun bugüne kadar kanallarında paylaştıkları tüm videolardan daha fazla izlendiğini söyleyen Aimee, fırtınanın sosyal medyanın gündeminde olduğu bir zamanda paylaşmış olmalarıyla bu büyük ilginin alakalı olduğunu belirtti.

 


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