Evlerine kar tünellerinden giriyorlar

IĞDIR (AA) - HÜSEYİN YILDIZ - Iğdır'ın yüksek kesimlerinde yaşayan köylüler, kar yağışının kapattığı ev ve ahırlarına, karı kazarak oluşturdukları tüneli andıran yollarla ulaşım sağlıyor.



Kar yağışının hayatı durma noktasına getirdiği Iğdır merkez ve Tuzluca ilçesine bağlı yüksek rakımlı bölgelerde birçok ev, ahır ve okul kar altında kaldı. Kervansaray ve Sinek Yaylası'na yakın alanlarda evlerinin pencere ve çatılarına kadar biriken karları kendi imkanlarıyla temizlemeye çalışan yöre sakinleri, "kardan tünellerle" evlerine girmeye çalışıyor.

Asma köyünde yaşayan Mustafa Gürcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının bazı olumsuzlukları da beraberinde getirdiğini söyledi.



Gürcan, kış mevsiminde kar altında kalan köy yollarının açılması için Özel İdare Müdürlüğüne bağlı ekiplerin aralıksız çalışma yaptığını fakat açılan yolların tipi ve rüzgar nedeniyle saatler içinde yeniden kapandığını belirtti.



- Kar tünelleri açıyor, kar eriterek su sağlıyorlar

Yüksek bölgelerde kış şartlarının daha zorlu geçtiğini dile getiren Gürcan, şunları söyledi:

"Burası bin 600 rakıma sahip. Kar yağdığı zaman 1 metreden fazla yağar. Kar yağışından sonra devlet gelip yollarımızı açıyor, açmazsa mağdur oluruz. Gerçekten kırsal kesimin zorlukları çok, hiçbir tarafa çıkamıyoruz. Kar tam pencerelerimize kadar geliyor. Buralar çok kar alır. Sularımız dondu, hayvanlarımıza erittiğimiz karla su verebiliyoruz. Kürekle evlerimizin önünü açıp öyle giriyoruz."

Karaçomak köyü sakinlerinden Burhan Kaya da okulların açık olduğu dönemde kar yağışı nedeniyle çoğu zaman köydeki çocukların eğitimlerinde de aksama olduğunu belirterek, "Kar yağışından dolayı yollar kapanınca öğretmenler köye gelemiyor. Genellikle geceleri etkili olan kar, sabah yolları kapatıyor. Özel İdare ekipleri köye geldikten sonra hayat normale dönüyor" dedi.