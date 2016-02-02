Aranan şüpheli, uyuşturucu madde ile yakalandı

ISPARTA (AA) - Isparta'da hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan şüpheli, 85 gram kubar esrar ile yakalandı.

Alınan bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak, dolandırıcılık, basit yaralama, resmi belgede sahtecilik, ruhsatsız ateşli silah taşımak gibi 11 suçtan aranması bulunan P.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Bir süre devam eden araştırmanın ardından şüphelinin Gönen ilçesindeki Gölbaşı köyünde olduğunu belirleyen ekipler, düzenlendikleri operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlının üzerinde yapılan aramada, 85 gram kubar esrar ile 2 gram eroin ele geçirildi.

Yapılan incelemede şüphelinin 3 aydır cezaevi firarisi olduğunu da belirlendi.

P.D, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.