Isparta merkezli 20 ilde "hakaret" soruşturması

ISPARTA (AA) - Isparta merkezli 20 ilde sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakarette bulundukları, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, kurum ve organlarını aşağıladıkları, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettikleri ve aşağıladıkları iddiasıyla aralarında terör örgütü FETÖ/PDY'ye yakınlığıyla bilinen özel okullarda görevli öğretmenler ve bazı kamu görevlilerinin de olduğu 53 kişi hakkında soruşturma açıldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devletin kurum ve organlarına hakaret edildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Bir süre devam eden teknik çalışmanın ardından ekipler, şüpheliler arasında Isparta, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Ordu, Van ve Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yakınlığıyla bilinen özel okullarda görevli öğretmenler ve bazı kamu görevlilerinin de olduğunu belirledi.

"Cumhurbaşkanı'na hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama", "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlamasıyla 53 kişi hakkında soruşturma açıldı.

Ayrıca, haklarında işlem yapılan şüphelilerle ilgili idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.