Isparta'da ev yangını

ISPARTA (AA) - Şarkikaraağaç ilçesinde çıkan yangında, tek katlı ev kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Ulvikale Mahallesi Hal Caddesi'nde, Hakkı Ergin'e ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada evde fiziksel ve zihinsel engeli bulunan Nafiz Ergin'in bulunduğunu öğrenen vatandaşlar, eve girerek çocuğu dışarı çıkardı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ergin, ilçedeki devlet hastanesinde tedavi altına altına alındı. Ergin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Yangında ev kullanılamaz hale geldi.