Isparta'da metruk binada el bombası bulundu

ISPARTA (AA) - Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, yıkımı yapılan metruk binada 2 el bombası ile Bizans Dönemine ait olduğu değerlendirilen 22 parça tarihi eser bulundu.

Alınan bilgiye göre, Çarşı Mahallesi'ndeki metruk bir binanın yıkım işlerini yapan firma görevlileri, çalışma sırasında şüpheli bir poşeti fark ederek, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede binanın üçüncü katında poşet içerisinde iki el bombası bulundu.

Binanın diğer katlarında aramaları genişleten ekipler, bir boş mermi kutusu ile Bizans Dönemine ait olduğu değerlendirilen 22 parça tarihi eser buldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.