Isparta'nın markası gülden sonra elma olacak

ISPARTA (AA) - Türkiye'nin elma üretiminin yüzde 25'inin tek başına karşılandığı Isparta'da, gülden sonra elma için de marka değer oluşturmak üzere harekete geçildi.

Eğirdir Belediye Başkanı Ömer Şengöl, gazetecilere yaptığı açıklamada, Isparta'nın 646 bin ton üretimle Türkiye elma üretiminin yaklaşık yüzde 25'ini karşıladığını söyledi. Bu üretimin büyük çoğunluğunun Eğirdir ilçesinde gerçekleştirildiğini ifade eden Şengöl, elmaya katma değer sağlanması ve Eğirdir elmasının markalaşması için çalışma başlattıklarını anlattı.

Isparta'nın gül ile anılan bir kent olduğunu, üretim oranına rağmen elmanın ise yeterince tanıtılmadığını belirten Şengöl, elmanın tanıtılması için gül ürünleri sepetine benzer elma ürünleri sepeti hazırlayacaklarını kaydetti.

Dünyanın en kaliteli elmasının Eğirdir ve çevresinde yetiştirildiğini vurgulayan Şengöl, şöyle konuştu:

"Elmacılıkta hem bahçe bazında hem de paketleme, depolama tesisleri bakımından dünyadaki teknolojiyi yakalamış durumdayız. Bundan sonra yapmamız gereken, elmanın sanayisine geçmek. Hedefimiz, yalnız sofralık elma satışı değil, cips, meyve suyu, jöle, reçel, pasta ve yemek sektöründe elmanın kullanılmasını sağlamak. Bu konularla ilgili görüşmelerimiz oluyor. Mayıs ayından sonra öncülük yaparak elma sepeti oluşturarak ilçemizi ve ilimizi tanıtmayı düşünüyoruz. Isparta'ya gelindiğinde hediyelik olarak gül sepeti veya 100 çeşit gül ürünü alınıyor ise Eğirdir'e gelindiğinde de elma sepeti alınacak."

Başkan Şengöl, hazırlanacak sepete, ilçede yetiştirilen elma türlerinden örnekler koymayı planladıklarını sözlerine ekledi.