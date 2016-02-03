Şanlıurfa'da ele geçirilen 5,5 ton plastik patlayıcı

ISPARTA (AA) - Şanlıurfa'da soğan yüklü bir tırda 5,5 ton plastik patlayıcı ele geçirilmesinin ardından, olayla ilgili Isparta'da bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen yılın eylül ayında Şanlıurfa'da 5,5 ton plastik patlayıcının ele geçirilmesinin ardından, olayın şüphelisinin Isparta'da bulunduğuna yönelik istihbarat üzerine çalışma başlattı.

A.İ.S. adlı zanlı, Gönen ilçesine bağlı İğdecik köyünde kaldığı evde jandarma ile ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı.

Zanlının "silahlı terör örgütüne üyelik", "tehlikeli madde bulundurmak ve bunun ticaretini yapmak" suçlarından hakkında arama kararı olduğu belirlendi.

Zanlı, emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından, adliyeye sevk edildi.

Şanlıurfa kent merkezinde 9 Eylül 2015'te şüphe üzerine durdurulan bir tırda 5,5 ton plastik patlayıcı bulunmuş, olayla ilgili araçtaki 2 kişi gözaltına alınmıştı. Patlayıcının kaçak yollarla PYD'nin kontrolündeki Tel Abyad'a götürülmek üzere hazırlandığı açıklanmıştı.

