Bayırbucak Türkmenlerine yardım

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Hasan Balbaba, Bayırbucak Türkmeleri'nin uğradığı zulme sessiz kalınmaması gerektiğini söyledi.
Balbaba, Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda düzenlenen toplantıda, Bayırbucak Türkmenleri için başlatılan yardım kampanyası hakkında bilgi verdi.
Bayırbucak Türkmenlerinin ihtiyaç duyduğu insani yardımların karşılanması için Hayrat İnsani Yardım Derneği ile yardım kampanyası başlattıklarını anımsatan Balbaba, "Önemli olan yardım kampanyası başlatmak değil, toplanan yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasıdır. Bayırbucak Türkmenlerinin uğradığı zulme sessiz kalınmaması gerekiyor. Elbistan halkının gerekli desteği vereceğine inanıyoruz. Kahramanmaraş'tan 46 yardım tırı göndermeyi hedefliyoruz diye konuştu.
Balbaba, Elbistan ilçesinde yardımların toplanması için Çarşı Atik Cami yan tarafına çadır kurduklarını sözlerine ekledi.