Cezalarını okul ve camileri temizleyerek çekiyorlar

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, çeşitli suçlardan dolayı haklarında kamu hizmeti cezası verilen kişiler, okul ve camileri temizliğini yapıyor.

Elbistan Kaymakamlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Elbistan Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin yürüttüğü "Elbistan için El Ele Projesi" kapsamında, haklarında kamu hizmeti cezası verilen denetimli serbestlik yükümlüleri, cezalarını kamu kurum ve kuruluşlarının bakım onarımını yapıyor.

Yükümlüler, ilçedeki cami ve okulların bakım ve temizlik işlerinde çalıştırılıyor.

Elbistan Denetimli Serbestlik Müdürü Nuh Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, proje kapsamında 10 okul ile 5 caminin temizlik ve onarım işinin yapıldığını, bu işlerde çalışan 20 yükümlünün cezasını tamamladığını, 7'sinin ise halen aktif olarak çalıştığını belirtti.

Projeyle, yükümlülerin toplumla ilişkilerini sıcak tutmayı amaçladıklarını anlatan Yılmaz, "Uygulamadan memnun kalan kurumlar çalışmanın devamını istediler. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda plan güncellenerek bu hizmetten azami sayıda kurumun faydalanmasına çalışacağız" diye konuştu.