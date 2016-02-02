Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turan'a, taziye ziyareti

KAHRAMANMARAŞ (AA) - TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, Kahramanmaraş Valisi Mustafa Hakan Güvençer ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan'a taziye ziyaretinde bulundu.
Kahramanmaraş'ta geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 83 yaşındaki Kazım Turan'ın ailesini ziyaret eden, Güvenç, Güvençer ve Erkoç, Turan'ın çocukları Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan, Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Mahir Turan ve Cihangir Turan'a taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turan ile bir süre sohbet eden Güvenç, Güvençer ve Erkoç, Turan ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.