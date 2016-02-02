Eski sancak "Maraş", Halepli öğrencilere kucak açtı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - İSMAİL HAKKI DEMİR - Kahramanmaraş'taki çadır kentte yaşayan Suriyeli öğrenciler, Osmanlı döneminde Halep'in sancağı olan şehirde Türkiye Cumhuriyeti devletinin sağladığı imkanlarla en iyi şartlarda eğitim görüyor.

Kahramanmaraş'a yerleşen büyük bölümü Halepli ailelerin çocukları, doğdukları şehrin 150 yıl önce sancak merkezi olan kentte aldıkları eğitimle geleceğe hazırlanıyor. Suriyeli 12 bin 742 öğrenci, Kahramanmaraş'taki okullarda ülkelerinin müfredatına uygun eğitim alıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'deki iç karışıklıklardan dolayı Türkiye Cumhuriyeti'nin şefkatli kollarına sığınan Suriyeli misafirlerin çocuklarının eğitimiyle yakından ilgilendiklerini söyledi.

Kahramanmaraş'ta yaşayan Suriyelilerin büyük bölümünün Halepli olduğunu hatırlatan Akkurt, bu iki kent arasında tarihi bir bağ olduğunu vurguladı.

"Maraş"ın, Osmanlı döneminde Halep'e bağlı sancak merkezi olduğunu belirten Akkurt, "Geçmişte bu iki şehir ticaretin de önemli merkeziydi. Şimdi savaş mağduru Halepliler Maraş'ta yaşıyor. Kahramanmaraş halkı da Halepli misafirlerine gereken ilgi ve desteği veriyor" dedi.

Halepli öğrencilere, çadır kent dahil 29 merkezde eğitim verdiklerini dile getiren Akkurt, okullarda 414 Suriyeli öğretmenin görev yaptığını söyledi.

Türkiye'nin misafirperverliğini üst seviyeye çıkaracak çalışmalar yaptıklarını aktaran Akkurt, "Suriyeli öğrenciler bu yıldan itibaren okul öncesinde ve birinci sınıflarda Türk okullarında eğitim görmeye başladı. Onlarla ilgili olarak sosyal aktiviteler düzenliyoruz. Aileleri de halk eğitim kurslarındaki imkanlardan faydalanıyor" diye konuştu.

- "Burası ikinci vatanımız"

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Erhan Alpaslan ise Maraş'ın 1522 yılında Osmanlı hakimiyeti altına girdiğini hatırlattı.

Maraş'ın, 1864'ten sonra Halep vilayetinin bir sancak merkezi haline getirildiğini ifade eden Alpaslan, "Şimdi ise binlerce Suriyeli Kahramanmaraş'ta yaşıyor. Biz bu insanlara bir şekilde sahip çıkmak durumundayız. Türkiye bu konuda erdemlilik göstermektedir" diye konuştu.

Kahramanmaraş'taki çadır kentte yaşayan Halepli Amir Abbas da 4 yıldır Kahramanmaraş'ta yaşadığını ve burada eğitim imkanına yeniden kavuştuğunu belirtti.

Türkiye'nin kendilerine her türlü desteği sunduğunu anlatan Abbas, "Osmanlı döneminde Halep'in sancağı olan Maraş'ta eğitim almaktan ve burada geleceğimizi hazırlamaktan gurur duyuyorum" dedi.

Ahmet Hafız ise öğretmenlerinden Maraş'ın Halep'in sancağı olduğunu öğrendiğini söyledi.

Halepli olduğunu dile getiren Hafız, "Yıllar önce bize bağlı olan bir şehirde okuyarak gelecek hayali kurmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Aslında burası bizim ikinci vatanımız. Önceleri burayla olan bağımız şimdi ülkemizdeki savaştan dolayı kaçarak buraya gelmemizle devam ediyor. Eski sancak Maraş şimdi bizim geleceğe hazırlandığımız yer oldu" ifadesini kullandı.