İtalyan askeri heyet Kahramanmaraş'ta

KAHRAMANMARAŞ (AA) - İtalyan askeri heyet, incelemelerde bulunmak üzere Kahramanmaraş'a geldi.
Alınan bilgiye göre, Gaziantep'ten karayoluyla kente gelen 25 kişilik İtalyan heyet, geniş güvenlik önlemleri altında, 5. Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığının bulunduğu Gazi Kışlasına geçti. Konuk heyete, Türk subaylar da eşlik etti.
İlk olarak orduevine giriş yapan heyetin, hava savunma sistemi kurulumu için Gazi ve General Mehmet Hayri Tarhan kışlalarında incelemede bulunacağı öğrenildi.
Suriye'den gelebilecek saldırılara karşı Türkiye'nin NATO'dan talebi üzerine Gazi Kışlası'nda yaklaşık 3 yıl görev yapan Alman Patriot Birliği, 2015'in son aylarında kentten ayrılmıştı.