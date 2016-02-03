Mesleğini öğrettiği Suriyeli ile kader birliği yaptı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - MUAMMER COŞKUN - Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yaşayan mermer ustası Niyazi Avcı, mesleğini öğrettiği Suriyeli Abdulazi Elabbud ile inşaatlarda beraber çalışıyor.

Halep'te Kur'an-ı Kerim öğretmenliği yapan evli, 11 çocuk babası Elabbud, Esed'e bağlı rejim güçlerinin saldırılarını artırması üzerine yaklaşık 2 yıl önce Türkiye'ye sığındı. Bir süre Adana'da portakal bahçesinde çalışan Elabbud, daha sonra Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine yerleşti. Evinin geçimini sağlamak amacıyla iş arayan Elabbud'a, Andırınlı mermer ustası Avcı sahip çıktı.

Mermercilik konusunda daha önce bilgi sahibi olmayan Elabbud, Avcı'nın desteğiyle kısa sürede mesleğin inceliklerini öğrendi. Avcı'nın yanında yaklaşık bir yıl çırak olarak çalışan Elabbud, kısa sürede kendini geliştirdi.

Azmi ve çalışkanlığıyla dikkati çeken Elabbud, ustası Avcı ile inşaatlarda omuz omuza çalışıp, ailesinin geçimini sağlıyor.

Elabbud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanlardan yardım beklemek yerine alın teriyle çalışmayı tercih ettiğini söyledi.

İş aradığı dönemde mermer ustası Avcı'nın kendisine yardım ettiğini anlatan Elabbud, "Mermercilik konusunda hiç deneyimim olmasına rağmen kendisinin yanında bu işi öğrenmeye çalıştım. Bana sahip çıktı ve mesleğini öğretti. Sayesinde bir yıl içesinde mermer ustası oldum. Mesleğini öğretmekle kalmadı şimdi inşaatlara beraber gidiyoruz. Allah kendisinden razı olsun, iyiliğini hayatım boyunca unutamam" diye konuştu.

Suriye halkının, Türk devletinin yardımlarını hiçbir zaman unutmaması gerektiğini vurgulayan Elabbud, dünyaya gelecek çocuğuna Recep Tayyip ismini vermek istediğini dile getirdi.

- "Gücüm yettiğince ona destek oldum"

Mermer ustası Avcı ise Andırın'da tanıştığı Elabbud'un 11 çocuğu olduğunu öğrenince işe aldığını söyledi.

Elabbud'ın kısa sürede mermerciliği kavradığını anlatan Avcı, "Savaş mağduru bu insanlara sahip çıkmak gerekiyor. Gücüm yettiğince ona destek oldum. İşi de öğrendi şimdi nerede iş bulursak beraber çalışıyoruz. Suriyeli kardeşimle adeta kader birliği yaptık. O ailesini geçindiriyor bu da bana mutluluk veriyor" ifadelerini kullandı.