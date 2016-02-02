Şehit Aktaş'ın kirada oturan annesine ev alınacak

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki operasyonlar sırasında yaralanan ve hastanede şehit olan Uzman Çavuş Adem Aktaş'ın Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kirada oturan ailesi için Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal'ın talimatıyla yeni bir ev satın alınacak.

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki operasyonlar esnasında teröristler ile çıkan çatışmada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA) 30 Ocak'ta şehit olan 27 yaşındaki Uzman Çavuş Adem Aktaş'ın cenaze törenine katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal'ın, şehidin ailesinin her türlü ihtiyacının karşılanması talimatı verdiği belirtildi.

Elbistan Kaymakamlığı, Ünal'ın talimatı üzerine şehit Aktaş'ın annesine ev alınması için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile temasa geçerek çalışma başlattı.

Bakan Ünal, cenaze töreni esnasında şehidin annesi Hatice ve kardeşi Bayram Aktaş ile yakından ilgilenmişti. Ünal, anne Aktaş'a, "Bu cennet vatanın birliği, dirliği ve geleceği için canını feda eden şehitlerimizin emanetleri için ne yapılsa az. Bu kardeşiniz, bundan sonra bir evladınız olarak emrinizdedir. Her zaman ne sıkıntınız olursa yanınızdayım" ifadelerini kullanmıştı.

Şehidin babası Ali Aktaş'ın i2 yıl önce Cezayir'de çalışırken geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

