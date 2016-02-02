Şehit Uzman Çavuş İşbilir'in ismi parkta yaşayacak

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 2012 yılında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Ali Rıza İşbilir'in adı Kahramanmaraş'ta parkta yaşayacak.Merkez Onikişubat Belediye Meclisi şubat ayı toplantısı Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek başkanlığında, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.Gündemde bulunan maddelerin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda, 2012'de Şırnak'ta şehit olan Uzman Çavuş Ali Rıza İşbilir'in adının bir parka verilmesi gündeme getirildi. Oy birliğiyle alınan kararın ardından İşbilir'in ismi, Piri Reis Mahallesi'ndeki parka verildi.Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Mahçiçek, şehadet makamının yüceliğini belirterek, "Vatan için canlarını feda eden şehitlerimize minnettarız" dedi.Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki operasyonlar esnasında teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisinde (GATA) şehit olan Uzman Çavuş Adem Aktaş'ın da şehadete yürüdüğünü ifade eden Mahçiçek, "Üzgünüz. Rabbim bu ülkenin düşmanlarına fırsat vermesin. Bugün de Şehit Uzman Çavuşumuz Ali Rıza İşbilir'in adını yaşatmak için bir karar aldık. Bir kez daha tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" diye konuştu.Şehitler için Mahçiçek ve meclis üyeleri dua ederek, Fatiha okudu.Bolu Komando Tugayı emrinde görev yapan Şehit Uzman Çavuş Ali Rıza İşbilir, 2012'de geçici görevle gittiği Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit olmuştu.