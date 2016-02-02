AK Parti Karabük Milletvekili Uysal'dan ziyaretler

KARABÜK (AA) - AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal, Eskipazar Belediye Başkanı Dursun Baş'ı ziyaret etti.

Uysal, ziyarette yaptığı konuşmada, hizmet noktasında omuz omuza mücadele edeceklerini söyledi.

Belediyenin önemini çok iyi bildiklerini ifade eden Uysal, "Başkanımız, ilçe teşkilatımız, sivil toplum kuruluşları ve yöneticiler işbirliği içerisinde daha iyi hizmet getirme çabası içerisinde olacağız" diye konuştu.

- Safranbolu Belediye Başkanı Aksoy'a ziyaret

AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal, Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy'u ziyaret etti.

Uysal, ziyarette yaptığı konuşmada, 1 Kasım seçimlerinden sonra AK Parti'nin icraatlarını gerçekleştirmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) çok yoğun bir çalışma sürecine girdiğini belirtti.

Verdikleri vaatleri bir bir gerçekleştirdiklerini vurgulayan Uysal, şöyle konuştu:

"Söz verdiğimiz gibi gerçekleştirdiğimiz 1 aylık icraatlarımızı açıkladık. Şahsım olarak hem AK Partimizin Genel Merkezde hem de Meclis'te verilen görevleri yerine getirmek için çalışıyorum. 22 Ocak'ta AK Parti Sivil Toplum ve Halkla ilişkiler Başkanlığı olarak Diyarbakır'daydım. 23-30 Ocak tarihlerinde de AKPM Genel Kurulu'nda yer almak için Fransa'daydım. Bütçe görüşmeleri öncesinde Meclise verilen arayı da Karabük'te geçirelim istedik ve İl Başkanımız Timurçin Saylar ile birlikte il ve ilçemizde ziyaretler yapıyor. İstek ve taleplerini dinliyoruz."

- Karabük Valisi Alimoğlu'na ziyaret

AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal, son olarak Karabük Valisi Orhan Alimoğlu'nu ziyaret etti.

Vali Alimoğlu, ziyaretinden dolayı Uysal'a teşekkür etti.

Uysal da başta valilik olmak üzere bütün kurumlarla diyalog içerisinde şehrin sorunları için her zaman hizmette olacağını kaydetti.