Karabük'te çöp konteynerleri yıkanıyor

KARABÜK (AA) - Karabük Belediyesi tarafından mahalle ve sokaklarda bulunan çöp konteynerleri yıkanıyor.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, gazetecilere yaptığı açıklamada, kirliliğin ortadan kalkması ve kötü kokuların oluşmaması için bu uygulamayı başlattıklarını söyledi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin konteynerleri yıkama aracıyla yıkadığını ifade eden Vergili, "Mahallelerdeki çöp konteynerleri en son teknoloji kullanılarak dezenfekte ediliyor. Konteynerler, yıkama aracıyla hızlıca ve kolayca yıkanıyor. Son derece pratik uygulanan işlem sırasında özel tasarım kamyonunun içine alınan metal konteynerler burada tazyikli suyla yıkanıyor. Beş dakika süren yıkama işleminin ardından temizlenen konteynerler tekrar yerine konuluyor. Temizleme işlemi sayesinde çöp konteynırlarındaki pis koku ve sinek oluşumunun yanı sıra görüntü kirliliği de önlenmiş oluyor" diye konuştu.