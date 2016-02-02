Karabük'te kaldırım çalışması

KARABÜK (AA) - Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, kaldırım çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Vergili, gazetecilere yaptığı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü söyledi.

Eskiyen ve kullanılamaz hale gelen kaldırımların tamamen söküldüğünü ifade eden Vergili, "Mahallelerimizde vatandaşlarımızın ulaşımlarını emniyetli bir şekilde sağlamak amacıyla kaldırım çalışmalarımıza devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın güvenli ve daha rahat yürüyebilmelerini sağlama amacındayız. Halkımıza hizmet noktasında daha kaliteli yaşam standartları oluşturabilmek için çalışmalarımız aralıksız sürecektir" diye konuştu.