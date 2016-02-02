Karabük'teki sel

KARABÜK (AA) - Karabük'te etkili sağanak nedeniyle su altında kalan köyü ve çöken Bostanbükü Köprüsü'nü, Anadolu Ajansı (AA) ekibi havadan görüntüledi.
Karabük- Safranbolu arasında devam eden köprü çalışması nedeniyle derede su tutması için oluşturulan setin, sağanak nedeniyle yıkılması üzerine su altına kalan Safranbolu ilçesine bağlı Bostanbükü köyü ile Kastamonu'ya ulaşımın sağlandığı Bostanbükü Köprüsü'nde tahribat meydana geldi.
İnsansız hava aracıyla (drone) çekilen görüntülerde tahribatın boyutu ortaya çıktı.
Çok sayıda büyükbaş hayvanın telef olduğu köyde, evler tedbir amaçlı boşaltılmış, Karabük-Kastamonu yolu trafiğe kapanmıştı. Çalışmaların ardından da Karabük ile Safranbolu arasında ulaşım kontrollü sağlanıyor.