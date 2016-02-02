Karabük'teki sel

KARABÜK (AA) - Karabük Valisi Orhan Alimoğlu, Karabük-Safranbolu arasında devam eden köprü çalışması nedeniyle derede su tutması için oluşturulan setin sağanak nedeniyle yıkılmasıyla oluşan sel konusunda, "İlgili kuruluşlarımız konuya derhal müdahale etmiş, can kaybı ve önemli bir mal kaybının olmadığı memnuniyetle müşahede edilmiştir" dedi.

Alimoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşlara "geçmiş olsun" dilediklerini belirtti.

Can kaybının yaşanmamasının sevindirici olduğunu ifade eden Alimoğlu, şunları kaydetti:

"İlimiz Kastamonu karayolu, Bostanbükü sınırları içerisindeki büyük menfez sel ve teressübat birikimi sebebiyle tamamen tahrip olmuştur. İlgili kuruluşlarımız konuya derhal müdahale etmiş, can kaybı ve önemli bir mal kaybının olmadığı memnuniyetle müşahede edilmiştir. Karayolları, Devlet Su İşleri, AFAD, belediyelerimiz, KARGAZ, Enerjisa ve Telekom yetkilileri konuyu takibe almışlar, Karayolları Bölge Müdürümüz Hüsamettin Özendi, ekibi ile gelip incelemelerde bulundu.

Karayolumuzun önemi sebebiyle eski Kastamonu yolu 2-3 gün içerisinde kullanılır hale getirilip servis yolu olarak trafiğe açılacak, yıkılan büyük menfezin de azami iki, iki buçuk ay içinde hizmete açılmasına çalışılacaktır. Bu münasebetle Karabüklü vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyor, süratle müdahale eden başta Karayolları Bölge Müdürümüz olmak üzere ilimizdeki bütün görevli arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

Karabük-Safranbolu arasında devam eden köprü çalışması nedeniyle derede su tutması için oluşturulan setin, sağanak nedeniyle yıkılması üzerine su altına kalan Safranbolu ilçesi Bostanbükü köyü ile Kastamonu'ya ulaşımın sağlandığı Bostanbükü Köprüsü'nde tahribat meydana gelmişti.

Çok sayıda büyükbaş hayvanın telef olduğu köyde evler, tedbir amaçlı boşaltılmış, Karabük-Kastamonu yolu trafiğe kapanmıştı.