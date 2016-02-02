Kardemir Karabükspor'da Balıkesirspor maçı hazırlıkları





KARABÜK (AA) - PTT 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, hafta sonu sahasında yapacağı Balıkesirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Hasan Doğan Tesisleri'nde, teknik direktör Yücel İldiz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, teknik çalışmalar yapıldı. İki saat süren ve çift kale maçla sona eren idmana, yeni transferler Junior Kabananga ve Isaac Promise de katıldı.

Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Hikmet Ferudun Tankut ve bazı yöneticiler de idmanı izledi.

Teknik direktör Yücel İldiz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, lige verilen arayı değerlendirerek Balıkesirspor maçına iyi hazırlandıklarını ve eksik gördükleri bölgelere transfer yaptıklarını söyledi.

Taraftarı desteğe davet eden İldiz, işlerinin zor olduğunu belirterek, "Biz şu an lider durumdayız ama bu durum bir sorumluluğu da beraberinde getiriyor" ifadesini kullandı.

"Rakibimiz 10 maçtır yenilmiyor" diyen İldiz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Zorlu bir müsabaka bizi bekliyor. İşin zorluğunun bilincinde çalışmalarımızı yapıyoruz. Hafta sonuna kadar eksikliklerimizi tamamlayarak iç saha maçlarını firesiz geçmek istiyoruz. Rakibimiz son derece ciddi bir ekip. Biz kazanmak istiyoruz ve kazanmak zorundayız. Her hafta zorluk derecesi daha da artacak.Hedeflere ulaşmak kolay olmuyor. Hedefe ulaşmak için zorlukların üstesinden gelmemiz lazım."