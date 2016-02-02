"Safranbolu Hatırası Projesi" ödül töreni

KARABÜK (AA) - Karabük Üniversitesi (KBÜ) ve Safranbolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından gerçekleştirilen, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı ile Anadolu Efes'in desteklediği "Safranbolu Hatırası Projesi" yarışmasında, Anadolu Üniversitesi Endüstriyel Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğrencisi Okşan Eylül Danışman, "bakır mumluk" tasarımıyla birinci oldu.

Safranbolu'da bir otelde yapılan törende konuşan Safranbolu Kaymakamı Murat Bulacak, projede emeği geçenlere teşekkür etti.Turizmin en önemli sıkıntılarından birisinin çeşitlenmek olduğunu ifade eden Bulacak, şöyle konuştu:

"Özellikle de hediye ve hatıra eşya sıkıntısı var. Nereye giderseniz gidin, deniz kenarında bir turizm merkezine gidiyorsunuz aynı hediyelik malzemeler, Safranbolu gibi kültür, tarih ve hakikaten dünyada marka olmuş, miras kent olmuş yere gidiyorsunuz aynı hediyeler, kış turizmi olan bir yere gidiyorsunuz aynı hediyeler. Bu tür çalışmaları, faaliyetleri ilçemiz adına ve ülkemiz adına devamını diliyorum. Biraz uğraşsak gayret etsek bizler için yeni fırsatlar yaratacak. Esnafımız, üniversitemizle, kamu kurum kuruluşlarımızla ve vatandaşımızın da katkılarıyla güzel şeyler yapılıyor."

Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy da Safranbolu'nun en önemli meselelerinden bir tanesine el atıldığını belirtti.

Safranbolu Kültür Eğitim Merkezinde (SAKEM) bir çok kurs ve atölyeler açtıklarını vurgulayan Aksoy, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz yıl CNC atölyesi kurduk. CNC atölyesi Safranbolu'da hediyelik eşya üretmek üzere ve bunları sürekli üretir hale getirmek için yapmış olduğumuz bir proje. Bu hususta 270 bin liraya yakın kaynak ayırdık. Safranbolu'nun geçmişinde var olan sektörlerden birisi olan dericilikle ilgili hediyelik eşya üretmek üzere atölye kurduk. Bütün makinalarını aldık. Bu atölyede hediyelik eşyalar üretmek üzere kurs açtık, portatif hediyelik eşyalar üretmeye de başladık. Bunları esnafa da örnek olacak şekilde dükkan açtık."

Yarışmada "bakır mumluk" tasarımıyla Okşan Eylül Danışman birinci, "ahşap kupa" tasarımıyla Sercan Kütükçü ve Mustafa Erdem Çebi ikinci, "ahşap objeler" tasarımıyla Erdoğan Cesur üçüncü oldu.

Yarışmacılara ödüllerini, Bulacak, Aksoy, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Karabük İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin verdi.