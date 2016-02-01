SGK Karabük İl Müdürü Akçay'dan 2015 değerlendirmesi

KARABÜK (AA) - Karabük Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Nuri Akçay, SGK olarak, sigortalı ve işverenlere, doğumdan ölüme, ölümden sonrada hak sahiplerine kaliteli, adil, müşteri memnuniyetli hızlı bir şekilde hizmet vermeye gayret ettiklerini bildirdi.

Akçay, yaptığı yazılı açıklamada, 2014 yılında sigortalı sayısının 57 bin 393 olduğunu, bu sayının 2015 yılında yüzde 12.5 artışla 62 bin 362 olduğunu belirtti.

2015 yılında emekli sayısının 51 bin 50 olduğunu ifade eden Akçay, şunları kaydetti:

"81 il arasında il nüfusuna oranı yüzde 22,00 ile Zonguldak, Sinop, Bartın'dan sonra 4. sırada yer almaktadır. 2015 yılında, 277 milyon 470 bin 350 lira sigorta prim tahakkuku olmuş, 258 milyon 903 bin 177 lira prim tahsilatı yapılmış, prim tahsilatımız yüzde 93,32 olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılında toplam bin 453 sigortalımızın emekli aylığı bağlanmış, 2 bin 141 emeklimizin de intibak ve 2. karar işlemleri yapılmıştır. Emekli aylıklarını hiç bekletmeden bağlamada 2014 yılında 81 il arasında birinci olmuştuk, 2015 yılında da 8,67 gün sayısıyla yine 81 il arasında birinci olduk."

2015 yılında kurumlardan Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Servisine (KADİM) gelen belgelerin tetkikiyle kuruma gelen şikayetlerin denetiminde 25 adet kayıtsız işyeri tespit edildiğini vurgulayan Akçay, şu ifadelere yer verdi:

"310 kişi kayıtsız çalışan tespit edilmiş, sigortalı olarak kayıt altına alınmıştır. Şikayet ve denetim sonunda işverenlerimizin yanında, bir tek sigortalı tespit edilmesi halinde bürüt asgari ücretin 4 katı 6 bin 580 lira ceza tahakkuk edeceğini ve ayrıca kanuni teşviklerinin de kesileceğinin burandan tüm işverenlerimize duyurmak istiyorum. Bu nedenle işverenlerimizin ağır para cezasıyla karşılaşmamaları için sigortasız işçi çalıştırmamalarını önemli rica ediyorum. İl müdürlüğümüz de 2013 yılından sonra muvazaalı boşanma şikayetleri azalmış, 2014-2015 yılında toplam 67 adet ihbar ve şikayet alınmış, bunlardan 38'inin denetimi yapılarak 5 adet muvazaalı boşanma tespit edilerek aylıkları kesilmiş, denetimi yapılacak 29 adet ihbar ve şikayet kalmıştır. 2015 yılında işveren sigortalı ve hak sahiplerine 79 bin 237 adet hasta sevk yolluk ödemesi, hastalık ve iş kazası rapor ödemesi, ortez, protez ve tıbbı cihaz ve optik ödemeleri yapılarak, toplam 7 milyon 279 bin 525 lira sağlık ödemesi yapılmıştır."