Karaman Belediyesi 12 tane yeni halk otobüsü aldı

KARAMAN (AA) - Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, 12 adet yeni halk otobüsünün alındığını bildirdi.

Çalışkan, yaptığı yazılı açıklamada, Karaman Belediyesi'nin toplu taşımada önemli bir hamle yaptığını belirterek, otobüslerin revize edilen yeni güzergahlarında seferlerine başlayacağını söyledi.

Çalışkan açıklmasının devamında şunları kaydetti:

"Toplu taşıma konusunda vatandaşlarımız rahat bir nefes alacak. Karamanımız büyüdükçe ve geliştikçe bir takım ihtiyaçların boyutu artıyor. Bu ihtiyaçların en başında toplu taşıma konusu geliyor. Sayısı 10 olan halk otobüslerimize 12 adet yeni halk otobüsü daha ekledik. Toplu taşımada kapasitemizi iki katına çıkardık ve halk otobüslerimiz revize ettiğimiz güzergahlarda seferlerine başladı. Yeni otobüslerimiz ile duraklarda bekleme süresi yarıya indi. Karamanımıza hayırlı olsun."