Karaman'da kaybolan 15 yaşındaki çocuk

KARAMAN (AA) - Karaman'ın Ayrancı ilçesinde 11 gün önce kaybolan 15 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.

Yarıkkuyu köyündeki evinden avlanmaya gideceğini söyleyerek ayrıldıktan sonra haber alınamayan İbrahim Tok'un bulunması için çalışmalar sabah saatlerinde yeniden başladı. Çocuğun kaybolduğu gün saat 15.30 sıralarında Küçükkoraş köyü yakınlarında görüldüğü ihbarı üzerine bu bölgede yapılan çalışmada bir sonuca ulaşılamadı. Ekipler Yarıkkuyu, Kavaközü ve Küçükkoraş köyü kırsalında arama çalışmalarını sürdürüyor.

Gazetecilere bilgi veren Ayrancı Kaymakamı Fatih Kaşıkcı, arama çalışmalarının 11'inci gününde de herhangi bir bulguya ulaşamadıklarını söyledi.

Çocuğun kaybolduğu gün Küçükkoraş köyü yakınında görüldüğüne dair ihbar aldıklarını ifade eden Kaşıkcı, şunları kaydetti:

"Ekipleri o bölgeye kaydırdık. Yarın da o bölgede çalışma yapacağız. Ayrıca yarın arama çalışmalarımız helikopter destekli devam edecek. Karın erimiş olması nedeniyle havadan daha hızlı bir arama yapılabilir düşüncesiyle helikopter talep ettik. Çalışmalarımız bütün hızıyla devam ediyor. Karaman, Konya, Adana ve Ankara'dan gelen AFAD ekiplerimiz, gayretlerini ilk günkü gibi devam ettiriyor."

- "Ciğerim yanıyor"

Evde arama çalışmalarından gelecek sevinçli bir haber bekleyen Anne Ünzile Tok da evladının bir an önce bulunmasını isteyerek, "Ciğerim yanıyor. Çocuğumun bulunmasını istiyorum. Arama çalışmaları devam ediyor, çocuğum bulununcaya kadar da devam etsin istiyorum. Oğlumun başka bir yere gitme ihtimali hiç yok" dedi.

Çocuğun teyzesi Menekşe Ateş ise aldıkları her nefeste arama çalışmalarına katılanlara teşekkür ettiklerini dile getirdi.

Acılı bekleyişlerini sürdürdüklerini anlatan Ateş, "Bacım üzüldükçe, ağladıkça ben de yanıyorum. Çocuğumuzun bulunmasını istiyorum. Cayır, cayır yanıyoruz. Bulunsun artık. İbrahim çok uslu, efendi bir çocuktu. Geçimleri çok iyi. Evin en küçüğü. Hiçbir sıkıntıları yok. Allah'tan ümidi kesmedik. Bulunmasını istiyoruz" diye konuştu.

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde 11 gün önce avlanmaya gideceğini söyleyerek Yarıkkuyu köyündeki evinden ayrılan ve geri dönmeyen Tok'un ailesi, durumu jandarmaya bildirmiş, AFAD, AKUT, UMKE ve Jandarma ekiplerince arama çalışması başlatılmıştı.