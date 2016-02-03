Karaman'da nikahlar artık yeni salonda kıyılacak

KARAMAN (AA) - Karaman Belediyesi, Mümine Hatun Kültür Merkezi'nde nikah törenleri· i·çi·n yeni· bi·r yer düzenleyerek hi·zmete sundu.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, yeni salonda yaptığı inceleme sonrası yaptığı açıklamada, daha önce Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren evlendirme memurluğunun artık Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesine alındığını söyledi.

Yeni evlenecek olan çiftlerin belediye binasında kıyılan nikahının artık Mümine Hatun Kültür Merkezi'nde düzenlenen yeni nikah salonunda kıyılacağını ifade eden Çalışkan, şunları kaydetti:

"Evlenecek çiftlerin nikah işlemlerini tek noktadan rahat bir şekilde yapmalarını istedik. Bu yüzden Yazı İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde hizmet veren evlendirme memurluğunu Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüze bağladık. Mümine Hatun Kültür Merkezi'nde bulunan salonu da nikah salonu olarak yeniden düzenledik. Artık çiftlerin nikahlarını daha geniş ve daha güzel bir mekanda kıyacağız. Çiftler, bu önemli ve güzel günü yakınları ve sevdikleriyle birlikte yaşayacaklar. Yeni nikah salonu Karaman'a hayırlı olsun. Evlenen ve evlenecek olan bütün çiftlere ömür boyu mutluluklar dilerim."