Eğitimi tamamlayan girişimciler belgelerini aldı

KARS (AA) - Kars KOSGEB İl Müdürlüğü ve Sarıkamış Değişim Derneği işbirliğiyle düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamlayan 59 kursiyere törenle sertifikaları verildi.

Uygulamalı Girişimcilik Eğitim Programı sertifika töreni Sarıkamış Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonunda yapıldı.

Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, törende yaptığı konuşmada, KOSGEB projelerinin özellikle genç girişimciler için önemli fırsatlar sağladığını ifade etti.

KOSGEB'in küçük ve orta işletmelere verdiği destekle bölgenin kalkınmasına katkı sunduğunu belirten Karaman, şunları kaydetti:

"KOSGEB Türkiye'nin iş hacmini ticaretini geliştiren kurumlardan biridir. Sarıkamış'ın potansiyeli çok büyük ve bunun değerlendirilmesi lazım. Buranın geleceğini ticaretini şekillendirecek genç bir girişimci kuşağının olması sevindirici. Sarıkamış özellikle turizmde marka olmak yolunda hızla ilerliyor. Sizin gibi genç girişimciler açacakları işletmelerle bu ilçeye katma değer sağlayacak. Gönlünüzden geçen, hayal ettiğiniz iş kollarını hayata geçirin. Sizler, cesaretinizle, girişimcilik ruhunuzla Sarıkamış'ı hak ettiği yere taşıyacağınızdan eminim. Bu fırsatları iyi değerlendirmeniz gerekir."

Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy da gelişen teknolojiyle rekabetin arttığına işaret ederek, bu rekabette avantaj sağlamak için eğitimin önem taşıdığını ifade etti.

Kars KOSGEB İl Müdürü Lütfullah Aktaş ise KOSGEB tarafından girişimcilere sağlanan destek imkanları hakkında bilgi verdi.

Eğitimi tamamlayan kursiyerlere hazırlayacakları iş projelerinin kabul edilmesi halinde 50 bin lira hibe, 100 bin lira da faizsiz kredi imkanı sağlandığını belirten Aktaş, "Sarıkamış ilçemizdeki var olan potansiyelin bundan sonra daha fazla değerlendirileceğine inanıyorum" dedi.

Sertifika dağıtım törenine, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alper Akça, Emniyet Müdürü Yaşa Tugay Yalçın, Sarıkamış Değişim Derneği Başkanı Saim Ucun da katıldı.