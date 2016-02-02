KARS (AA) - Kağızman ilçesinde, yasa dışı gösteriye karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 4ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Diyarbakır'ın Sur ve Şırnak'ın Cizre ilçesindeki terör operasyonlarını protesto etme gerekçesiyle Kümbet Mahallesi'nde taşlarla barikat kurarak yolu kapatan gruba polis özel harekat ekiplerince müdahale edildi.
Olayın ardından ellerinde benzin ve benzeri yanıcı maddeyle yakalanan S.E, S.K, H.K, E.T.ve D.T. gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adileye sevk edilen 5 zanlıdan, S.K, H.K, E.T. ve D.T tutuklandı, S.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kars'ta yasa dışı gösteri
02/02/2016 20:37
- Kars'ın Kağızman ilçesinde, emniyet güçlerinin barikat kurarak yol kapatan gruba müdahalesinde gözaltına alınan 5 kişiden 4ü tutuklandı
KARS (AA) - Kağızman ilçesinde, yasa dışı gösteriye karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 4ü tutuklandı.