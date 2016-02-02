Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası Kros Yarışları'na doğru

KASTAMONU (AA) - Türkiye Atletizm Federasyonu Yarışma Koordinatörü Can Korkmazoğlu, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası Kros Yarışları'nın 7 Şubat Pazar günü Kastamonu'da düzenleneceğini bildirdi.

Korkmazoğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde düzenlediği basın toplantısında, yarışların Kastamonu'da Kadı Dağı Kros Parkuru'nda gerçekleştirileceğini söyledi.

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kros Yarışları'nın Avrupa atletizminde kış sezonunun kulüplerarası en önemli ve en saygın yarışması olduğuna dikkati çeken Korkmazoğlu, şöyle devam etti:

"Kazananlar, Kastamonu'da Avrupa şampiyonu unvanını elde edecek. 15 ülkeden 33 takımı ağırlıyoruz. 4 farklı kategori var; genç kızlar, genç erkekler, büyük kadınlar ve büyük erkekler. Bu kategorilerin tamamına katılan ülkeler Portekiz, İspanya ve Türkiye. Ülkemizi Büyük erkeklerde İstanbul Büyükşehir Belediyespor, büyük kadınlarda Üsküdar Belediyespor, genç erkeklerde Fenerbahçe ve Kocaeli Darıca Belediyespor, genç kızlarda da Fenerbahçe ve Bursa Büyükşehir Belediyespor kulüpleri temsil edecek. Kastamonu'da Avrupa delegasyonunun da beğendiği bir parkurumuz var. Rakım bin 100 metre, biraz zorlayıcıdır. 7 Şubat Pazar günü çok güzel, renkli bir organizasyon olacak. Çok insanın emeği var, inşallah bu emeklerin karşılığını almış olacağız. 4 kategorinin üçünde takım şampiyonluğu, bireysel olarak da 8-9 atletimizin kürsüye çıkmasını bekliyoruz."

- 188 sporcu şampiyonluk için ter dökecek

Korkmazoğlu, sporculara toplam 87 idarecinin eşlik edeceğini, Kastamonu'da yaklaşık 300 misafirin ağırlanacağını dile getirdi.

Misafirlerin tamamının Kastamonu'daki 7 farklı otelde ve konaklarda kalacağını anlatan Korkmazoğlu, "Kastamonu'nun tanıtımı da önceliklerimizden biriydi. Buna da katkı sağlayacak. Uluslararası organizasyonun herhangi bir şehre verilmesi için o şehrin talip olması gerekmektedir. Başvuruyu federasyon yapıyor. Bizim pozisyonumuzda Türkiye Atletizm Federasyonu yapabilir. Başvuru dosyası hazırlanırken başvuru kriterlerinden birincisi, yarış alanına en uzak havaalanının 100 kilometre olması. Dolayısıyla Kastamonu'da havaalanının hizmete girmesinden itibaren federasyonun böyle bir düşüncesi oldu" değerlendirmesinde bulundu.

Organizasyonu almak için Türkiye'nin yanı sıra Portekiz ve İspanya'nın da başvurduğunu bildiren Korkmazoğlu, Avrupa Atletizm Birliği Yönetim Kurulu tarafından yapılan değerlendirmelerde Türkiye'nin başvuru dosyasının daha uygun bulunduğunu kaydetti.

Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Belçika, Büyük Britanya, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Fransa, İspanya, İsveç, İsviçre, Litvanya, Lüksemburg, Norveç, Portekiz ve Yunanistan'dan 188 sporcu şampiyonluk için ter dökeceği müsabaka, 7 Şubat Pazar günü saat 10.00'da açılış töreniyle başlayacak.