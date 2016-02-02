Bozkurt'ta sağanak etkili oldu

KASTAMONU(AA) - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle sel meydana geldi.



İlçede akşam saatlerinde etkisini artırarak sabaha kadar devam eden sağanak nedeniyle bazı iş yeri ve bodrum katlarını su bastı. İlçe merkezinden geçen bahçe deresinden taşan sular, ilçenin cadde ve sokaklarını doldurdu.



Belediye ekipleri gece boyunca iş makinesi yardımıyla tıkanan yerleri açık tutmaya çalışırken, bahçe deresinden taşan sular ilçe merkezindeki Yılmaz, Ziya Çınar ve Cumhuriyet caddelerinden akarak Ezine Çayı'na döküldü.



Yetkililer, yaşanan doğal afetin neden olduğu hasarın tespiti için çalışma yapılacağını bildirdi.