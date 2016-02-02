Doğanyurt'ta sağanak etkili oldu

KASTAMONU (AA) - Doğanyurt ilçesinde dün gece başlayan sağanak etkili oldu.

Kaymakam Ömer Faruk Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede 4 saat süren yağışın etkili olduğunu belirtti. Can kaybının yaşanmadığını ifade eden Çelik, "Hasar tespiti yapılarak bir an önce vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya başlayacağız" dedi.

Belediye Başkanı Ahmet Kaya da sağanak nedeniyle ilçenin 2 mahallesinin yolunun kapandığını, menfezlerin tıkandığını kaydetti. Çok büyük iki mahallede tahribatların yaşandığını vurgulaya Kaya, şöyle konuştu:

"Aşırı yağışlar önce Namazlı Mahallesi'nde ulaşım imkanımızı kesti. Daha sonra Köprübaşı Mahallesi'nde ise içme sularımız şebeke, menfezler ve yollarda büyük hasarlar açtı. Köprübaşı Deresi'nde olabilecek bir afet için mahalle sakinleri sabaha kadar bizimle beraber canla başla mücadele etti. Allah'a şükür, can kaybımız olmadı. Her iki mahallede 200 bin lira maddi zararımız var."