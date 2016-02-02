Dünya turu için pedal çeviriyor

KASTAMONU (AA) - İngiltere'den bisikletle dünya turu için yola çıkan Üniversite öğrencisi Patryk Kucza (23), Kastamonu'nun Hanönü ilçesine ulaştı.

İngiltere'nin Londra şehrinde ailesiyle yaşayan üniversite öğrencisi Kucza, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekonomi ve bankacılık okuduğunu söyledi. Dünyayı gezmek için Londra'dan 3 ay önce yola çıktığını belirten Kucza, "Fransa, İsviçre, İtalya ve Yunanistan üzerinden Türkiye'ye giriş yaptım. İstanbul, Bolu, Karabük üzerinden Kastamonu'nun Hanönü ilçesine kadar 4 bin 918 kilometre pedal çevirdim. Sinop, Samsun, Trabzon güzergahını takip ederek Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan gibi ülkeleri geçerek Çin'e ulaşmayı hedefliyorum. 20 bin kilometre pedal çevireceğim" dedi.

Kucza, Çin'den uçakla Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceğini dile getirdi. Amerika'da San Diego şehrinden bisikletiyle New York'a kadar pedal çevireceğini anlatan Kucza, "2016 Ağustos ayında New York'tan uçakla İngiltere'ye döneceğim ve dünya turunu tamamlayacağım. Türkiye'yi ve Türk insanını çok cana yakın buldum, misafirperverliğini çok beğendim" diye konuştu.