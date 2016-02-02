Kastamonu'da heyelan ve sel

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Abana ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle heyelan ve sel meydana geldi.
İlçede akşam saatlerinde etkisini artıran yağmur, Ezine Çayı'nın kenarındaki Macar Semti mevkisinde sel oluştu. Bölgede tarım arazileri sular altında kalırken Bozkurt ilçesine ulaşımın sağlandığı alternatif güzergah trafiğe kapandı.
Belediye ekipleri, iş makinesi yardımıyla çayın set duvarını yıkarak suyun yönünü değiştirdi.
Yağmur suları, Abana Devlet Hastanesi'nin orman yolunda da heyelana yol açtı. Ekipler, toprak yığınlarını temizlemek ve heyelan riskini azaltmak için çalışma yaptı.
Yetkililer, yaşanan doğal afetin neden olduğu hasarın tespiti için çalışma yapılacağını bildirdi.