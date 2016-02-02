Kastamonu'daki heyelan ve sel

KASTAMONU (AA) - Kastamonu Valisi Şehmus Günaydın, sel ve heyelandan etkilenen Abana ilçesinde incelemede bulundu.

Vali Günaydın, Abana Kaymakamı İsa Karaaslan, Garnizon Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Erdal Aksu, Belediye Başkanı Rıdvan Oyar ve Emniyet Amiri Ferhat Gül tarafından aşırı yağışların sele dönüştüğü Ezine Çayı'nın kenarındaki Macar semtinde karşılandı. Selden etkilenen alanda incelemelerde bulunan Günaydın, Kaymakam Karaaslan ve Başkan Oyar'dan bilgi aldı.

Günaydın, incelemenin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışının ardından yağmurun etkili olmasının bazı sıkıntılara neden olduğunu belirtti.

Ortaya çıkan durumu yerinde görmek için ilçeye geldiğini anlatan Günaydın, "Kaymakamımız ve belediye başkanımız güzel çalışmışlar, bize pek iş bırakmamışlar. Kardan sonra yağmur yağışı bazı yollarımızda sıkıntılara neden olmuş. Bu sıkıntıların giderilmesi için hem İl Özel İdaresi hem de Devlet Su İşleri olarak gerekli tedbirleri aldık, şu anda herhangi bir sıkıntı yok" dedi.

Abana Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığına ziyarette bulunan Vali Günaydın, daha sonra vatandaşlarla sohbet etti.



İlçede eriyen kar sularının sağanakla birleştiği Macar semtinde tarım alanları su altında kalmış, İlçe Devlet Hastanesi'nin orman yolunda da heyelan meydana gelmişti. Belediye ekipleri, yola taşan sel sularını iş makinesi yardımıyla çaya aktarmış, heyelanın olduğu güzergahtaki riski azaltmak için çalışma yapmıştı.