Köylüler ele ele vererek sosyal tesis inşa etti

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Karabey köyünde vatandaşlar 440 metrekare büyüklüğünde sosyal tesis inşa etti.

Karabey köyü muhtarı Bekir Yazanlar, gazetecilere yaptığı açıklamada, köylülerle içerisinde, Kur'an kursu, doktor odası ve ana sınıfı bulunan 440 metrekare alan üzerine kurulu sosyal tesis yaptıklarını söyledi.



Köylerinin 200 hane ve bin 200 nüfusa sahip olduğunu bildiren Yazanlar, ''Köyümüz ilçemizin en büyük köylerinden biri. Köyümüzdeki Kur'an kursunda eğitim gören 60 kadın, 2 yıldır Kastamonu'da, katıldıkları yarışmalarda Tosya'mıza derece kazandırıyor" dedi.

Akbük köyünden köylerine her hafta doktor geldiğini anlatan Yazanlar, şöyle konuştu:

"Köyümüzde bir sosyal tesisin gerekliliği ortaya çıktı. Biz de köylülerimizle el ele vererek iki katlı toplam 440 metrekare alan üzerine bina inşa ettik. Alt katında doktor ve hasta dinlenme odaları, üst katında erkek ve kadın Kur'an kursu ile ana sınıfı olarak planladığımız binamızın çatısını kapattık. Yaklaşık 300 bin liraya mal olması beklenen binamızın şu ana kadarki bütün masraflarını köylü hayırseverlerimiz karşıladı.''

Yazanlar, katıldığı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Muhtarlar Toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal tesislerinden bahsederek yardımlarını rica ettiğini dile getirerek, "Kendileri ilgileneceklerini söyledi. İnşallah devlet büyüklerimizin de yardımlarıyla inşaatımızı en kısa sürede tamamlayarak hizmete açarız'' diye konuştu.

