Taşköprü Cumhuriyet Meydanı trafiğe açıldı

KASTAMONU (AA) - Taşköprü Belediyesi'nin Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı(KUZKA) destekli başlattığı ve sona yaklaşılan Cumhuriyet Meydanı ve Park Düzenlemesinin Tarihi Mekanlarla Birleştirilmesi ve Cumhuriyet Meydanı Yeraltı Kapalı Otopark Yapımı projesi kapsamında yapılan Cumhuriyet Meydanı, trafiğe açıldı.
Taşköprü Belediye Başkan Vekili Ceyhun Çorbacı, yaptığı açıklamada, zemin üstü çalışmalarının bitme noktasına gelmesiyle Cumhuriyet Meydanı'nı trafiğe açtıklarını söyledi.
Meydan projesi nedeniyle Taşköprülü sürücülerin alternatif güzergahlar kullandığını, yapılan son düzenlemelerle araç trafiğine açılan Cumhuriyet Meydanı'nı artık kullanabileceklerini anlatan Çorbacı, "Cumhuriyet Meydanı, Atatürk anıtının konulmasının ardından tamamen hizmete açılacak" dedi.