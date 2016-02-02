Tosya Belediye Meclisi toplandı



KASTAMONU (AA) ? Tosya Belediyesi 2016 yılı Şubat ayı meclis toplantısı, Belediye Başkan Yardımcısı Fazıl Ateş'in başkanlığında yapıldı.



Tosya Belediyesi Encümen Salonu'nda düzenlenen toplantıda, bir önceki meclis toplantısına ait toplantı tutanağı okunarak onaylandı, gelen evrak ve gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.



Toplantıda, kış mevsiminin olumsuz şartları dolayısıyla talebin azaldığı sebze ve meyve pazarındaki esnafın kira ücretlerinde indirim yapılıp yapılmayacağı konusu, oy birliği ile ilgili komisyona havale edildi.

Belediye envanterinde kayıtlı eski model iş makinelerinin bakım masraflarını azaltmak ve yenilenmesini sağlamak amacıyla bu makinelerin ihale ile satışı konusu da oy birliği ile karara bağlandı. Belediye hizmetlerinin yanı sıra, yapılması planlanan çalışmalarla ilgili genel bir değerlendirmede bulunulmasının ardından toplantı sona erdi.

