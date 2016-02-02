Tosya Ziraat Odasından devlet desteğinden yararlanma uyarısı

KASTAMONU (AA) ? Tosya Ziraat Odası Başkanı Ahmet Akdiken, devlet desteklerinden yeterince yararlanamayan çiftçileri duyarlı olmaya davet etti.

Akdiken,gazetecilere yaptığı açıklamada, Tosya'da 228 bin dekar tarım arazisi bulunduğunu belirtti.

İlçede iklim şartlarının elverdiği tüm meyve ve sebze çeşitlerinin yetiştirildiğini anlatan Akdiken, şunları kaydetti:

"5 bin 500 meyve bahçesinde ve diğer tarım arazilerinin bir bölümünde binlerce vatandaşımız meyve sebze yetiştirmekte. Tosya'mızın gelişmiş sanayisinin ardından ilçenin en büyük gelir kaynağı olan tarım ürünlerinden her yıl önemli derecede katma değer sağlanmaktadır. İlçemizdeki tarım arazilerinin bir kısmında çeşitli nedenlerden ötürü maalesef üretim yapılmamaktadır. Bu olumsuz durumu üreticinin lehine çevirerek, daha fazla üretip daha fazla kazanmamız için devletimiz birçok destek vermektedir. Tosya Ziraat Odası olarak çiftçilerimiz bu desteklerden yararlanmaya ve bilinçli tarım yapmaya davet ediyoruz."

Çiftçilere tek cins meyve ağacı dikerek kurulan kapama bahçe meyve yetiştiriciliğine yönelme tavsiyesinde bulunan Akdiken, desteklerle çiftçilerin daha fazla üreterek yeni istihdam alanları açıp daha fazla kazanabileceklerini kaydetti.

Akdiken, İl Özel İdaresi tarafından kiraz, elma,armut, ayva ve badem fidanları için yüzde 50 destek verildiğini sözlerine ekledi.