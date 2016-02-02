AGÜ Spor, UMMC Ekaterinburg'a konuk olacak

KAYSERİ (AA) - Abdullah Gül Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı (AGÜ Spor) Sportif Direktörü Ahmet Bozbey, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nda yarın karşılaşacakları Rus temsilcisi UMMC Ekaterinburg'u yenerek önemli bir galibiyete daha imza atmak istediklerini söyledi.

Bozbey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, grupta geride kalan 12 maç sonunda 5 galibiyet, 7 mağlubiyet aldıklarını, 17 puan ve averajla 4. sırada bulunduklarını hatırlattı.

Kendilerini zor bir maçın beklediğini dile getiren Bozbey, şöyle devam etti:



"UMMC Ekaterinburg yıldızlar topluluğu olan bir takım. Muhtemelen bu sezon FIBA Kadınlar Avrupa Ligi şampiyonu olacaklar. Biz ilk maçta onları sahamızda farklı mağlup etmiştik. Bizim için çok önemli başarı olmuştu. Yarınki maça da aynı motivasyonla çıkacağız. Lara Sanders'ı sakat olduğu için Kayseri'de bıraktık. En önemli oyuncumuz yok ama yine de elimizden geleni yapacağız. Onlar için de bizim için de kolay maç olmayacak. İnşallah UMMC Ekaterinburg'u yener ve önemli bir galibiyete daha imza atarız."