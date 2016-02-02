CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

KAYSERİ (AA) - Kayseri Barosu avukatlarından Ramazan Bedir, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Bedir, yaptığı yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun 16 Ocak'ta partisinin 35. Olağan Genel Kurulu'nda, 19 Ocak'ta TBMM'deki grup toplantısında ve sosyal paylaşım sitesi "Twitter" hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ağır hakaretlerde bulunduğunu belirtti.

Kılıçdaroğlu'nun ifadelerinin eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırlarını aştığını öne süren Bedir, şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu'nun yönelttiği ifadelerin, cumhurbaşkanlığı seçiminde en temel anayasal hakkım olan seçme özgürlüğümü kullanarak Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermiş bir vatandaş olarak, tarafıma da yöneltildiği bir gerçektir. Şikayet olunanın bu isnat ve ithamları Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, onu seven ve ona oy veren biz vatandaşlara yönelik ağır birer hakarettir. Bu sebeple şüpheliden şikayetçiyim. Ayrıca herhangi bir kişi için dahi ileri sürülemeyecek bu sözlerin, toplumun gözü önünde bulunan, varlığını, gücünü, etkinliğini ve yetkisini halktan alan bir Cumhurbaşkanı için ifade edilmesi düşünce açıklaması ve eleştiri olarak kabul edilemez. Şikayet olunan Anayasa, Türk Ceza Kanunu ve uluslararası sözleşmelerce güvence altına alınan, kişinin maddi ve manevi değerlerinden oluşan toplum nezdindeki şeref ve haysiyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın saygınlığını korumaya yönelik TCK'nin 299'uncu maddesinde hükmünü bulan 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçunu işlemiş olmakla suç sübut bulmuştur."