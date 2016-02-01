Hiçyılmaz, Kadın ve Genç Girişimci Kurulu Üyelerini kabul etti

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Odası(KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu ve Kayseri Genç Girişimciler Kurulu üyelerini kabul etti.

KTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hiçyılmaz, Türkiye'nin ve Kayseri'nin, koyduğu hedeflere ulaşabilmesi için girişimciliğin büyük önem taşıdığını belirtti.

Kadın Girişimciler Kurulu'nun, KTO bünyesinde faaliyetlerini sürdürdüğünü ve çalışmalarını yakından takip ettiklerini ifade eden Hiçyılmaz, Kayseri Genç Girişimciler Kurulu'nun faaliyetlerini de takip ettiklerini kaydetti.

Geleceğin iş adamı ile iş kadınının yetişmesi ve girişimciliğin tabana yayılması bakımından, bu iki kurulun faaliyetlerinin önemli olduğunu vurgulayan Hiçyılmaz, KTO olarak desteklerini esirgemeyeceklerini ifade etti.