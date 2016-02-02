KAYMEK'ten 4 bin 500 kursiyer mezun oldu

KAYSERİ (AA) - Büyükşehir Belediyesi Eğitim Faaliyetleri bünyesinde hizmet veren KAYMEK'te düzenlenen kurslardan mezun olan 4 bin 500 kişiye sertifikaları verildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılan sertifika törenine Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övüç, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ercan Yıldız, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Sevilay İlkentapar, davetliler, KAYMEK yöneticileri ve kursiyerler katıldı.

KAYMEK Müdürü Mürşide Gonca Aslan, törende yaptığı konuşmada, KAYMEK'in 2004 yılından beri her yıl çıtasını yükselterek faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti.

15 ayrı kurs merkezi ve 70 ayrı branşta kurs verdiklerini ifade eden Aslan, "Kurslarımıza katılım daha yüksek ancak kurslarımızı bitiren 4 bin 500 kursiyere sertifika veriyoruz. İkinci döneme mevcut kurslarımızın yanında, internet programcılığı, ofis programları kullanımı, turistik ve hediyelik eşya yapımı, şiş örücülüğü gibi kurslar da açacağız. Bizlere bu imkanları sağlayan başkanımız Sayın Mustafa Çelik'e teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikaları verildi.